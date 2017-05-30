 Ukrayna’dan Sergei Rebrov iddiası – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Ukrayna’dan iddiası

    Ukrayna’dan Sergei Rebrov iddiası
    F.Bahçe'de herkes Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesini bekliyor ama Ukrayna'dan sürpriz bir iddia geldi. ukranews. com, D.Kiev'in hocası 'un F.Bahçe'nin başına geçmek için tüm hazırlıklarını tamamladığını hatta Türk ekibinin Ukrayna'da bazı oyuncularla onun talimatıyla temas kurduğunu yazdı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:34
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