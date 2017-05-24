Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Lyon Başkanı Aulas, Fenerbahçe ve Valbuena transferini açıkladı! Geçtiğimiz gün Fransız basınında Fenerbahçe'nin Mathieu Valbuena ile anlaştığı haberinin üzerine, Fransız kulübün başkanı Jean-Michel Aulas'tan sürpriz bir açıklama geldi.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fenerbahçe'nin gündemindeki Valbuena'nın ayrılacağının sinyallerini verirken, sosyal medyadaki hesabı üzerinden ''Fenerbahçe'nin önerdiği, Lyon'un kendisine öneremeyeceği 3 yıllık sözleşme, Valbuena'yı cezbetti'' açıklamasında bulundu.



İşte sosyal medyaya yansıyan o diyalog:



