Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Lyon Başkanı Aulas, Mathieu Valbuena ve Fenerbahçe hakkında çıkan transfer iddialarını doğruladı! İşte Aulas'ın Fenerbahçe ve Valbuena sözleri...
Lyon Başkanı Aulas, Fenerbahçe ve Valbuena transferini açıkladı! Geçtiğimiz gün Fransız basınında Fenerbahçe'nin Mathieu Valbuena ile anlaştığı haberinin üzerine, Fransız kulübün başkanı Jean-Michel Aulas'tan sürpriz bir açıklama geldi.
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fenerbahçe'nin gündemindeki Valbuena'nın ayrılacağının sinyallerini verirken, sosyal medyadaki hesabı üzerinden ''Fenerbahçe'nin önerdiği, Lyon'un kendisine öneremeyeceği 3 yıllık sözleşme, Valbuena'yı cezbetti'' açıklamasında bulundu.
İşte sosyal medyaya yansıyan o diyalog:
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:02
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
mst 32 yaşında adam ya
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Finallerde onun dediği oluyor
Toplam 1
Yorum
gs adam işi biliyor
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F.Bahçe’yi kutlamıyorum
Toplam 16
Yorum
çakır sen kimsin ki kutlasan ne olur Fenerbahçe Euroleague şampiyonu bu sana yeter zoruna mı gitti gergin ataman
Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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