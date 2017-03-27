 İbrahim Afellay bombası! – Fotomaç – 27 Mart 2017
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HEPSİ
    27 Mart 2017, Pazartesi
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    bombası!

    İbrahim Afellay bombası!

    Van Persie'ye kulüp bulması istenen menajer Kees Vos'tan kontra teklif: Vos, Van Persie’ye şu an için iyi bir teklif olmadığını sarı-lacivertli yönetimine iletirken, ’de oynayan eski Barça’lı ’ı istenmesi halinde F.Bahçe’ye getirebileceğini söyledi. Yönetim, bekleme kararı aldı.

    , 1 yıl daha sözleşmesi olan ve yılda 6 milyon euro'luk bir maliyeti olan Robin van Persie'yi satmaya kesin kararlı. Yönetim, sezon başında ve devre arasında da Hollandalı yıldızdan kurtulmak istemiş ancak gelen teklifler düşük düzeyde kalınca oyuncu takımda kalmıştı.. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde ise RvP'nin menajeri Kees Vos'u İstanbul'a davet edip 33 yaşındaki yıldıza kulüp bulmasını istediği ortaya çıktı. Ancak ünlü menajer yönetime hiç iyi haberler vermedi. Vos'un, "Teklifler var ama Robin'in aldığı ücreti hiçbir kulüp ödemek istemiyor. Beklemek lazım. Transfer sezonunda belki daha iyi şartlar sunan kulüpler çıkabilir" dedi.

    BEDELSİZ DE TRANSFER EDİLEBİLİR
    Vos, görüştüğü yöneticilere bir de karşı teklif sundu. Stoke City'de bu sezon sadece 11 lig maçında oynayıp skora hiç katkı yapamayan İbrahim Afellay'ı Fenerbahçe'ye getirebileceğini söyledi. Yönetim ise buna, "Önceliğimiz Van Persie'yi satmak. Bu konu netleşsin, yeni hocamız da isterse Afellay için bir görüşme yapabiliriz" yanıtı verdi. Stoke'un, 2019'a kadar sözleşmesi olan Afellay'ı bedelsiz serbest bırakabileceği öğrenildi.



    50 KEZ HOLLANDA FORMASI GİYDİ
    Sol kanatta ve orta sahada hücuma dönük de görev yapan Fas asıllı Afellay, 50 kez Hollanda Milli Takımı forması giydi, 5 gol attı. 2011'de 3 milyon euro karşılığında PSV'den Barcelona'ya transfer olan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanyol devinde tutunamamış, sırasıyla Schalke 04 ve Olympiakos'ta kiralık forma giymişti. Geçtiğimiz sezonlarda G.Saray ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Afellay, 2015'te ise bonservis bedelsiz Premier Lig ekibi 'ye transfer olmuştu.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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