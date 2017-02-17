Potuk: Turu biz geçeceğiz
Krasnodar-Fenerbahçe maçının ardından Alper Potuk, turu geçeceklerini söyledi.
İşte Potuk'un flaş sözleri: "Çok kötü başladık karşılaşmaya. Yediğimiz gol sonrası özgüvenleri arttı, taraftar desteğiyle birlikte baskı kurdular. Kötü bir sonuç aldık. Kendimize yakışmayan bir oyun oynadık. Biz takım olarak kendimize çok inanıyoruz. İkinci maçta taraftarımızın desteğiyle turu geçeceğiz. Herkes soyunma odasında bunu konuştu. Bahanelere sığınamayız, biz Fenerbahçe'yiz. En üst seviyede konsantre olmalıyız. Biz turu geçeceğiz."
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
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AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
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yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Potuk: Turu biz geçeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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