 Potuk: Turu biz geçeceğiz – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Potuk: Turu biz geçeceğiz

    Potuk: Turu biz geçeceğiz

    - maçının ardından , turu geçeceklerini söyledi.

    İşte Potuk'un flaş sözleri: "Çok kötü başladık karşılaşmaya. Yediğimiz gol sonrası özgüvenleri arttı, taraftar desteğiyle birlikte baskı kurdular. Kötü bir sonuç aldık. Kendimize yakışmayan bir oyun oynadık. Biz takım olarak kendimize çok inanıyoruz. İkinci maçta taraftarımızın desteğiyle turu geçeceğiz. Herkes soyunma odasında bunu konuştu. Bahanelere sığınamayız, biz 'yiz. En üst seviyede konsantre olmalıyız. Biz turu geçeceğiz."
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:11
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