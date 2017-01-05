 ''Kupa almadan gitmem!'' – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    ''Kupa almadan gitmem!''

    ''Kupa almadan gitmem!''

    Adı zaman zaman Avrupa kulüpleri ile anılan Kjaer, Danimarka basınına konuştu ve “F.Bahçe’de mutluyum ve şampiyonluk yaşamadan ayrılmaya niyetim yok” dedi.

    Zaman zaman Avrupa takımları ile anılan Simon Kjaer, Fenerbahçe'de kupa kaldırmadan hiçbir yere gitmek istemediğini söyledi. Ülkesinin basınına konuşan Danimarkalı, üçüncü kaptanlığa kadar yükseldiği sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirterek, "İyi bir hava yakaladık. Umarım böyle devam ederiz. Patron Advocaat ilk geldiği zamanlarda sistemini bilmediğimiz için bocaladık ama artık taşlar yerine oturdu ve tren rayında. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

    SKRTEL İLE UYUMLUYUZ
    Takımda herkesle iyi anlaştığını sözlerine ekleyen tecrübeli stoper, mevkidaşı Skrtel için "Onunla çok iyi bir uyum yakaladık. Birbirimizin açıklarını kapatıyoruz. Neustadter ile oynadığı zaman da aynı şey geçerli" dedi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:06
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