 Bursa’da rota Gyasi – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Bursa’da rota Gyasi

    Bursa’da rota Gyasi

    Süper Lig'e Medipol Başakşehir yenilgisiyle başlayan , transfer çalışmalarına hız verdi.

    Timsah, uzun süredir gündemindeki Ganalı sağ kanat Patrick Twumasi konusunda Kazak kulübü Astana'dan olumsuz yanıt aldı ve rotasını Norveç'e çevirdi. Norveç'te Aalesund'da oynayan bir başka Ganalı Edwin Gyasi'yi listesine aldığı öğrenilen yeşil-beyazlıların bu futbolcunun transferi için Schalke ve Aston Villa'yla çekiştiği bildirildi. Sözleşmesi 2018'de bitecek Gyasi transferi için ise, ", Schalke ve Aston Villa beni istiyor. Ancak önce kulübümle anlaşmaları gerekiyor. Sonrasında geleceğimle ilgili bir karar verebilirim" dediği kaydedildi. 1.85 boyunda, 26 yaşındaki Hollanda doğumlu Ganalı devam eden Norveç Ligi'nde 19 maçta, 3 gol, 4 asistle oynuyor.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:52
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