Quaresma yine şapkadan tavşan çıkardı!
Ricardo Quaresma Şampiyonlar Ligi'nde bir başka... Siyah-beyazlı takımdaki 5. sezonunu geçiren Portekizli yıldız, Devler Ligi'ne asistleriyle damga vurmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlıların en büyük hücum kozu olan Quaresma, sağ kanattan yaptığı öldürücü ortalarıyla, Portekiz devi Porto ve Alman Panzeri Leipzig'den sonra, Fransa şampiyonu Monaco'nun da kilidini kırdı.
Rakip sol beklerin kabusu olan Q7, Porto ve Leipzig maçlarındaki gollerin bir kopyasını daha Monaco'da yarattı.
Falcao'nun golüyle 30. dakikada geriye düşen Beşiktaş, golün şokunu yaşarken 34. dakikada soğuk tecrübesini konuşturan Quaresma, Cenk Tosun'a adrese teslim bir orta keserek beraberlik golünün asistini yaptı.
Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçta 3. asistini yaparak takımını sırtlamaya devam etti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 22:45
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Tekelioğlu: "Yazıklar olsun diyorum"
Toplam 38
Yorum
TS Eto ve Nasri bizde var mı ? bizimkiler yıldız adayı burada başarılı olur.
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Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 22
Yorum
TS Bu kötü gidişin tek sorumlusu Durica mı ? Ersun YANAL ı seversin sevmezsin ama paranı TS alıyorsun kötü olamazsın Ersun gitti fark 11 puan!!
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 47
Yorum
arslan futbolcular dikkat etmeli sinirlenmemeli tahriklere kapılmamalı kart konusunda dikkatli olmalı
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