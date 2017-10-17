Quaresma yine şapkadan tavşan çıkardı!

Siyah-beyazlıların en büyük hücum kozu olan Quaresma, sağ kanattan yaptığı öldürücü ortalarıyla, Portekiz devi Porto ve Alman Panzeri Leipzig'den sonra, Fransa şampiyonu Monaco'nun da kilidini kırdı.

Rakip sol beklerin kabusu olan Q7, Porto ve Leipzig maçlarındaki gollerin bir kopyasını daha Monaco'da yarattı.

Falcao'nun golüyle 30. dakikada geriye düşen Beşiktaş, golün şokunu yaşarken 34. dakikada soğuk tecrübesini konuşturan Quaresma, Cenk Tosun'a adrese teslim bir orta keserek beraberlik golünün asistini yaptı.

Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçta 3. asistini yaparak takımını sırtlamaya devam etti.