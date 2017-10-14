 İntihar – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    İntihar

    İntihar

    , başkentte sonuncu G.Birliği’ne yenilip ligde ağır bir yara daha aldı. Şenol Güneş, Monaco’yu düşünüp rotasyona gidince faturası ağır oldu. Babel’in 48’de atılması işleri daha da güçleştirdi. Ev sahibi Muriç ve Scekic’le galibiyete uzanırken, Cenk’in penaltı golü Kartal’a yetmedi. Beşiktaş; G.Saray bugün Konya’yı yenerse, zirveden 8 puan geriye düşecek

    Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla yenilip, şampiyonluk yarışında kan kaybını sürdürdü. Üst üste 3'üncü maçından da galibiyet çıkartamayan Kara Kartal, bu periyotta 8 puan birden kaybetti. Başkentteki mücadelede sahanın tek hakimi ev sahibi ekipti. Kırmızı-siyahlılar 16. dakikada Vedat Muric'in golüyle öne geçti. bu gole reaksiyon dahi gösteremezken, ilk yarıda tek isabetli şut bile atamadı.

    Salı günü Devler Ligi'nde oynanacak Monaco maçını düşünüp rotasyona giden Şenol Güneş, ikinci yarıda çark edip Babel ve Quaresma'yı oyuna aldı. Ancak Babel 48'de rakibinin yüzüne tekme savurunca kırmızı kartla atıldı. Bunu affetmeyen G.Birliği, 73'te Scekic'le farkı 2'ye taşıdı. 87'de Cenk Tosun'un penaltı golü Kartal'a yetmedi. Galatasaray bugün Konya'yı yenerse, Beşiktaş zirvenin 8 puan gerisinde kalacak.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:54
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