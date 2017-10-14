İntihar
Beşiktaş, başkentte sonuncu G.Birliği’ne yenilip ligde ağır bir yara daha aldı. Şenol Güneş, Monaco’yu düşünüp rotasyona gidince faturası ağır oldu. Babel’in 48’de atılması işleri daha da güçleştirdi. Ev sahibi Muriç ve Scekic’le galibiyete uzanırken, Cenk’in penaltı golü Kartal’a yetmedi. Beşiktaş; G.Saray bugün Konya’yı yenerse, zirveden 8 puan geriye düşecek
Salı günü Devler Ligi'nde oynanacak Monaco maçını düşünüp rotasyona giden Şenol Güneş, ikinci yarıda çark edip Babel ve Quaresma'yı oyuna aldı. Ancak Babel 48'de rakibinin yüzüne tekme savurunca kırmızı kartla atıldı. Bunu affetmeyen G.Birliği, 73'te Scekic'le farkı 2'ye taşıdı. 87'de Cenk Tosun'un penaltı golü Kartal'a yetmedi. Galatasaray bugün Konya'yı yenerse, Beşiktaş zirvenin 8 puan gerisinde kalacak.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:54
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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