 Necip’e Alman talip – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Necip’e Alman talip

    Necip’e Alman talip

    Bundesliga ekiplerinden M’Gladbach, Necip’in peşine düştü.

    Beşiktaş'ın zor durumda stoper, sağ bek, ön libero olarak oynattığı ve sözleşmesini yeni uzattığı oyuncusu 'a talip çıktı. Şenol Güneş'in en güvendiği isimlerden biri olan Necip'e M'Gladbach'ın talip olduğu bildirildi. Strobl'in uzun sürecek sakatlığından dolayı Alman ekibinin alternatifinin kalmadığı belirtilirken, Necip'in M'Gladbach tarafından uzun süredir izlendiği iddia edildi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:30
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