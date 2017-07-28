 Ortaya Juventus’lu Rincon – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Ortaya Juventus’lu Rincon

    Ortaya Juventus’lu Rincon

    İtalya basınından sürpriz iddia!

    Corriera dello Sport, Beşiktaş'ın Juventus'un Venezuelalı ön liberosu 'u takibe aldığını yazdı. Atalanta, Fiorentina, Valencia, Zenit ve Spartak'ın peşinden koştuğu 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon devre arasında Geneo'dan 9 milyon euro'ya transfer olduğu Juve'de 13 lig maçına (2'si ilk 11) çıktı, 1 asist yaptı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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