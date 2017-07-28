 Hep kazanmak istiyorum – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Hep kazanmak istiyorum

    Hep kazanmak istiyorum

    , “Kaybetmeyi kimse sevmez ama ben hiç sevmiyorum, hep kazanmak istiyorum. Hırsımı kaybedersem futbolu bırakırım” dedi.

    , İspanya'da Beşiktaş TV'ye açıklamalar yaptı. Çok hırslı bir futbolcu olduğunu ve hep kazanmak istediğini söyleyen yıldız futbolcu, "Kaybetmeyi kimse sevmez ama ben hiç sevmiyorum, hep kazanmak istiyorum. Kazanamadığımız zaman sinirli oluyorum. Kazanma hırsımı kaybedersem futbolu bırakırım" şeklinde konuştu.

    Saha içindeki agresif görüntüsünün tersine saha dışında sakin ve neşeli biri olduğunu ifade eden siyah-beyazlı futbolcu, takım arkadaşlarıyla ise çok iyi anlaştığını, saygıyı ise hep koruduklarını kaydetti. 'Abi' kavramını ise sevmediğini söyleyen Caner, şöyle devam etti:

    "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Artık üstüne koymalıyız. Bizim gibi kaliteli bir takımın bunu başarması lazım. Bunu yapacak kalitedeyiz. 'Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mi, yoksa UEFA Kupası mı?' diye sorarsanız ben UEFA Kupası'nı tercih ederim. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz.

    'TAM HAZIR DEĞİLİM'
    Sakatlığı hakkında da bilgi veren Caner, "Yüzde yüz olarak daha hazır değilim, şu an öyle gözüküyor. Hala hafif de olsa ağrılarım var. Ama sezona yüzde yüzümle gireceğimi, hazır bir Caner olarak gireceğimi düşünüyorum" dedi.

    CANER: 4, 5, 6 YAPARSAK BAŞARI
    İki sene üst üste şampiyon olmalarının kendisi için çok büyük önemi olmadığını vurgulayan Caner Erkin, "Bu sene de şampiyon olursak bence o zaman bir önemi olacak. 4, 5, 6 yaparsak başarı sayılır. Her sene şampiyonluğa oynamak ve şampiyon olmak zorundayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yine şampiyonluğu göğüsleyeceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:47
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