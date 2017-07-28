Hep kazanmak istiyorum
Caner Erkin, “Kaybetmeyi kimse sevmez ama ben hiç sevmiyorum, hep kazanmak istiyorum. Hırsımı kaybedersem futbolu bırakırım” dedi.
Saha içindeki agresif görüntüsünün tersine saha dışında sakin ve neşeli biri olduğunu ifade eden siyah-beyazlı futbolcu, takım arkadaşlarıyla ise çok iyi anlaştığını, saygıyı ise hep koruduklarını kaydetti. 'Abi' kavramını ise sevmediğini söyleyen Caner, şöyle devam etti:
"Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Artık üstüne koymalıyız. Bizim gibi kaliteli bir takımın bunu başarması lazım. Bunu yapacak kalitedeyiz. 'Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mi, yoksa UEFA Kupası mı?' diye sorarsanız ben UEFA Kupası'nı tercih ederim. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz.
'TAM HAZIR DEĞİLİM'
Sakatlığı hakkında da bilgi veren Caner, "Yüzde yüz olarak daha hazır değilim, şu an öyle gözüküyor. Hala hafif de olsa ağrılarım var. Ama sezona yüzde yüzümle gireceğimi, hazır bir Caner olarak gireceğimi düşünüyorum" dedi.
CANER: 4, 5, 6 YAPARSAK BAŞARI
İki sene üst üste şampiyon olmalarının kendisi için çok büyük önemi olmadığını vurgulayan Caner Erkin, "Bu sene de şampiyon olursak bence o zaman bir önemi olacak. 4, 5, 6 yaparsak başarı sayılır. Her sene şampiyonluğa oynamak ve şampiyon olmak zorundayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yine şampiyonluğu göğüsleyeceğiz" açıklamasını yaptı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:47
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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