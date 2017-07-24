 Beşiktaş resmen açıkladı – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş resmen açıkladı

    Beşiktaş resmen açıkladı

    Beşiktaş, Orkan Çınar'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

    Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah Beyazlılar, uzun zamandır transferde adı geçen Orkan Çınar'ı kadrosuna kattı.

    Futbola Wolfsburg alt yapısında başlayan Orkan Çınar, 2014-15'ten bu yana Gaziantepspor forması giyiyor.

    Gaziantepspor formasıyla 61 maçta görev alan 21 yaşındaki futbolcui 6 gol 8 asistlik katkı yaptı.

    Sağlık kontrolünden geçen Orkan, Beşiktaş'ın İspanya'daki kampına katılacak.


    Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla transferi duyurdu:

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.