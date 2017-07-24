Beşiktaş resmen açıkladı
Beşiktaş, Orkan Çınar'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
Futbola Wolfsburg alt yapısında başlayan Orkan Çınar, 2014-15'ten bu yana Gaziantepspor forması giyiyor.
Gaziantepspor formasıyla 61 maçta görev alan 21 yaşındaki futbolcui 6 gol 8 asistlik katkı yaptı.
Sağlık kontrolünden geçen Orkan, Beşiktaş'ın İspanya'daki kampına katılacak.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:51
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Lens çark etti!
Toplam 10
Yorum
sait lens isterse istediği takıma gider. bonservis monservis hikaye sunderland i istemez ise klubü onu tutmaz alabileceği en fazlaya satar
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Perez’e 10 yıllık teklif var!
Toplam 4
Yorum
düz mantık hakan! eğer aykut hoca bu adamı istiyorsa demek ki kafasındaki oyun planına uygun bir oyuncu değil mi?
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Yeni savaşçı Fernando G.Saray'da!
Toplam 35
Yorum
goz goz gs yönetimi başakşehirin transferlerine bakın bonservissiz ne kadar yüksek degerde oyuncu varsa hepsini aldı biraz onlardan feyz alın.....
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