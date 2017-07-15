Bir, iki yetmez; Üç olsun!









Kartal’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, “Geçen seneki şampiyonluk çok özeldi. Üst üste iki kere şampiyon olmak çok güzel, bunu üçüncü kez yapmak istiyoruz” dedi. Atiba Hutchinson, sezona iyi bir giriş yapmaları gerektiklerini belirterek, "Bu sezon Avrupa'da daha da ileriye gideceğiz" dedi. Atiba, bütün bir sene hedef için çalışıp bunu başarmanın harika bir duygu olduğunu belirterek, "Geçen seneki şampiyonluk çok özeldi, kutlamaların tarifi de imkansız. Üst üste iki kere şampiyon olmak çok güzel, bunu üçüncü kez yapmak istiyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Geçen sezonun en üzücü anı son bölümde sakatlanmam ve takıma katkı veremememdi. Takım için de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamamamız ve Avrupa Ligi'ne penaltılarla veda etmemiz üzücüydü. Turu geçseydik daha ileriye gidebileceğimizi biliyorduk. Bu sezon daha çok çalışarak daha da ileriye gideceğimize inanıyorum."



Pepe transferini değerlendiren Kanadalı oyuncu, "Pepe'nin kim olduğunu herkes iyi biliyor. Çok fazla şampiyonluk sevinci yaşamış ve kazanma karakterine sahip bir oyuncu. Burada da büyük bir etki yapacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki katkısı da çok değerli olacak" yorumunu yaptı. Marcelo'nun Lyon'a transferine de değinen Hutchinson, "Marcelo bizim için çok önemliydi. Geldiği ilk günden beri önemli katkılar verdi. Önemli bir oyuncuydu. Kendisine yeni takımında iyi şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.



BÜYÜK KULÜBÜZ

Geçen sezonun son döneminde yaşadığı sakatlıkların kendisini üzdüğünü anlatan deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: Beşiktaş son yıllarda önemli başarılara imza attı. Beşiktaş'ın son dönemde yaşadığı yükseliş gerçekten olağanüstü. Son 4 yılda atılan önemli adımlar var ve takım ileriye gitti. Stat ve tesislerin yapılması bunu gösteriyor. Burası Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Bu şekilde doğru insanlarla ve doğru adımlarla devam etmeli. Başarı için günü birlik değil, uzun vadeli planlamalar her zaman işe yarar.



OĞUZHAN SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu, sezona iyi bir giriş yapmaları gerektiklerini belirterek, "Bu sezongideceğiz" dedi. Atiba, bütün bir sene hedef için çalışıp bunu başarmanın harika bir duygu olduğunu belirterek, "Geçen seneki şampiyonluk çok özeldi, kutlamaların tarifi de imkansız. Üst üste iki kere şampiyon olmak çok güzel, bunu üçüncü kez yapmak istiyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Geçen sezonun en üzücü anı son bölümde sakatlanmam ve takıma katkı veremememdi. Takım için de. Turu geçseydik daha ileriye gidebileceğimizi biliyorduk. Bu sezon daha çok çalışarak daha da ileriye gideceğimize inanıyorum."Pepe transferini değerlendiren Kanadalı oyuncu, "Pepe'nin kim olduğunu herkes iyi biliyor. Çok fazla şampiyonluk sevinci yaşamış ve kazanma karakterine sahip bir oyuncu. Burada da büyük biryapacağını düşünüyorum. İnanıyorum kiolacak" yorumunu yaptı. Marcelo'nun Lyon'a transferine de değinen Hutchinson, ". Geldiği ilk günden beri önemli katkılar verdi. Önemli bir oyuncuydu. Kendisine yeni takımında iyi şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.Geçen sezonun son döneminde yaşadığı sakatlıkların kendisini üzdüğünü anlatan deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: Beşiktaş son yıllarda önemli başarılara imza attı. Beşiktaş'ın son dönemde. Son 4 yılda atılan önemli adımlar var ve takım ileriye gitti. Stat ve tesislerin yapılması bunu gösteriyor. Burası Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Bu şekilde doğru insanlarla ve doğru adımlarla devam etmeli. Başarı içinher zaman işe yarar. Atiba Hutchinson , Beşiktaş'ta birlikte oynadığı oyuncular içerisinde en çok gelişim gösteren ismin Oğuzhan olduğunu belirterek, "Birlikte en çok süre aldığım için muhtemelen odur. Seviyesini çok iyi yükseltti ve her geçen gün de deneyimini artırdı" diyerek sözlerini tamamladı. Oğlu Noah'ın da antrenmanlara başladığını ifade eden Kanadalı oyuncu, "Ama biraz zamana ihtiyacı var. Yavaş yavaş altyapı için hazırlanmaya başlayabilir" diye konuştu. Vodafone Park'ı özlediğini belirten Atiba, geri dönmek için sabırsızlandığını ve favori tezahüratının 'üçlü' olduğunu da ifade etti. 15 Temmuz 2017, Cumartesi Güncelleme: 02:29 Etiketler: Atiba Hutchinson







