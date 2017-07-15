Bir, iki yetmez; Üç olsun!
Kartal’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, “Geçen seneki şampiyonluk çok özeldi. Üst üste iki kere şampiyon olmak çok güzel, bunu üçüncü kez yapmak istiyoruz” dedi.
Pepe transferini değerlendiren Kanadalı oyuncu, "Pepe'nin kim olduğunu herkes iyi biliyor. Çok fazla şampiyonluk sevinci yaşamış ve kazanma karakterine sahip bir oyuncu. Burada da büyük bir etki yapacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki katkısı da çok değerli olacak" yorumunu yaptı. Marcelo'nun Lyon'a transferine de değinen Hutchinson, "Marcelo bizim için çok önemliydi. Geldiği ilk günden beri önemli katkılar verdi. Önemli bir oyuncuydu. Kendisine yeni takımında iyi şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK KULÜBÜZ
Geçen sezonun son döneminde yaşadığı sakatlıkların kendisini üzdüğünü anlatan deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: Beşiktaş son yıllarda önemli başarılara imza attı. Beşiktaş'ın son dönemde yaşadığı yükseliş gerçekten olağanüstü. Son 4 yılda atılan önemli adımlar var ve takım ileriye gitti. Stat ve tesislerin yapılması bunu gösteriyor. Burası Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Bu şekilde doğru insanlarla ve doğru adımlarla devam etmeli. Başarı için günü birlik değil, uzun vadeli planlamalar her zaman işe yarar.
OĞUZHAN SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ
Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta birlikte oynadığı oyuncular içerisinde en çok gelişim gösteren ismin Oğuzhan olduğunu belirterek, "Birlikte en çok süre aldığım için muhtemelen odur. Seviyesini çok iyi yükseltti ve her geçen gün de deneyimini artırdı" diyerek sözlerini tamamladı. Oğlu Noah'ın da antrenmanlara başladığını ifade eden Kanadalı oyuncu, "Ama biraz zamana ihtiyacı var. Yavaş yavaş altyapı için hazırlanmaya başlayabilir" diye konuştu. Vodafone Park'ı özlediğini belirten Atiba, geri dönmek için sabırsızlandığını ve favori tezahüratının 'üçlü' olduğunu da ifade etti.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:29
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
Bir, iki yetmez; Üç olsun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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