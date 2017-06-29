 Beşiktaş’tan Borja atağı – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Beşiktaş’tan Borja atağı

    Beşiktaş’tan Borja atağı

    Aboubakar'ı kadrosunda tutmak için çaba harcayan Beşiktaş, alternatif araştırmalarına da devam ediyor.

    Siyah beyazlılar Palmeiras'ın Kolombiyalı forveti Miguel Borja'yı gündemine aldı. 24 yaşında ve 1.83 boyunda olan Borja, Palmeiras'a şubat ayında transfer oldu. Geride kalan 5 ayda Brezilya ekibi ile 21 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu 7 gol atarken, 1 asist yaptı.

    KENDİNİ İZLİYOR
    İsmi Beşiktaş ile anılan Kolombiyalı golcü 'yı, Brezilya basınına eski takım arkadaşı Alejandro Guerra anlattı. Guerra, "En sık kendi videolarını izliyormuş. Atletico Nacional'de harika performanslar gösterdi. Bir insana, kendi harika performanslarını izletmekten daha ilham verici ne olabilir ki" diye konuştu.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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