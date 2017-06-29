Beşiktaş’tan Borja atağı
Aboubakar'ı kadrosunda tutmak için çaba harcayan Beşiktaş, alternatif araştırmalarına da devam ediyor.
KENDİNİ İZLİYOR
İsmi Beşiktaş ile anılan Kolombiyalı golcü Miguel Borja'yı, Brezilya basınına eski takım arkadaşı Alejandro Guerra anlattı. Guerra, "En sık kendi videolarını izliyormuş. Atletico Nacional'de harika performanslar gösterdi. Bir insana, kendi harika performanslarını izletmekten daha ilham verici ne olabilir ki" diye konuştu.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
Beşiktaş’tan Borja atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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