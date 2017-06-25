 Şota’nın gözdesi Babel – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Şota’nın gözdesi Babel

    Şota’nın gözdesi Babel

    Özbekistan’ın Pahtakor takımının başına geçen Şota, Kasımpaşa’dan tanıdığı Babel için düğmeye bastı.

    Özbekistan'ın Pahtakor takımının başına geçen , Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı futbolcu 'i transfer etmek istiyor. Şota, Karadağlı defans oyuncusu Marko Simic'i takıma katmanın ardından dev bir transfer planladığı Özbek medyasına yansıdı. Şota'nın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde takımında yer verdiği Babel'i transfer etmek istediği belirtildi. 2013-2015 yılları arasında Şota'nın yönettiği Kasımpaşa'da oynayan Babel, Türkiye'ye gelmesinde etkili olduğunu itiraf ettiği eski hocasına net bir yanıt vermedi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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