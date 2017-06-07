Samet’ten kötü haber geldi
Şampiyonluk kutlamaları sırasında tekne kazasında yaralanan Samet Bakan'ın sağ bacağını kaybettiği öğrenildi. Tekne kazasında iki bacağından yaralanan Samet Bakan durumunun kötüye gitmesi sonucunda ikinci ameliyata alındı. Bakan'ın sağ bacağının dizden aşağısı kesildi. Ağabey Ahmet Bakan olay sırasında kardeşinin bacaklarını tekneden sarkıtmadığını belirtti.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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