 Samet’ten kötü haber geldi – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Samet’ten kötü haber geldi

    Samet’ten kötü haber geldi
    Şampiyonluk kutlamaları sırasında tekne kazasında yaralanan Samet Bakan'ın sağ bacağını kaybettiği öğrenildi. Tekne kazasında iki bacağından yaralanan durumunun kötüye gitmesi sonucunda ikinci ameliyata alındı. Bakan'ın sağ bacağının dizden aşağısı kesildi. Ağabey Ahmet Bakan olay sırasında kardeşinin bacaklarını tekneden sarkıtmadığını belirtti.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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