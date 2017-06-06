 Vermaelen’de Adriano taktiği – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    ’de Adriano taktiği

    Vermaelen’de Adriano taktiği
    Geçen sezon Adriano'yu 600 bin euro'ya Barcelona'dan alan Beşiktaş bir kez daha İspanyolların kapısında. Roma'da kiralık oynayan fakat İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği için Adriano benzeri bir teklif hazırlayan siyah-beyazlılar, öneriyi başarı üzerine kuracak. Vermaelen için ilk etapta 1 milyon euro'luk ödeneceği sonrasında ekstra ödeme yapılabileceği bildirildi.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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