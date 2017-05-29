 Yeni amblem hibrit çimde! – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yeni amblem hibrit çimde!

    Yeni amblem hibrit çimde!

    Kulübü, Gaziantep'te şampiyonluğu ilan ederek gözünü son haftada oynanacak Osmanlıspor maçına ve Vodafone Stadı'nda yapılacak şampiyonluk kutlamalarına çevirdi.

    Gaziantep'ten şampiyon dönen , 34. haftadaki Osmanlıspor maçıyla muhteşem taraftarı önünde taç giyecek. Siyah-beyazlılarda şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları yapılırken resmi hesaptan sürpriz bir görüntü paylaşıldı.

    Kara Kartal'ın 3. yıldızlı yeni logosu Vodafone Stadı zeminine yansıtıldı. Bu görüntü Beşiktaşlı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

    VODAFONE STADYUMU 3 YILDIZLI BAYRAKLARLA DONATILDI
    Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek 15. şampiyonluğuna ulaşan ve 3. yıldızı takan Beşiktaş, Vodafone Stadyumu da 3 yıldızlı bayraklarla donattı. Siyah-beyazlı taraftarların doyasıya eğlendiği sıralarda kulüp çalışanları stada bayrakları astı.

    Gaziantepspor deplasmanında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, kutlamalar için hazırlıklara da başladı. Türkiye'nin dört bir yanında Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutlarken, yönetim de hazırlıklar için vakit kaybetmedi. Siyah-beyazlı ekibin mabedi olan Vodafone Stadyumu'na, Gaziantepspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte 3 yıldızlı Beşiktaş bayrakları asılmaya başlandı. Stattaki görevliler, Vodafone Stadyumu'nun etrafını 3 yıldızlı bayraklarla donattı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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