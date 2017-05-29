Yeni amblem hibrit çimde!
Beşiktaş Kulübü, Gaziantep'te şampiyonluğu ilan ederek gözünü son haftada oynanacak Osmanlıspor maçına ve Vodafone Stadı'nda yapılacak şampiyonluk kutlamalarına çevirdi.
Kara Kartal'ın 3. yıldızlı yeni logosu Vodafone Stadı zeminine yansıtıldı. Bu görüntü Beşiktaşlı taraftarlardan büyük beğeni topladı.
VODAFONE STADYUMU 3 YILDIZLI BAYRAKLARLA DONATILDI
Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek 15. şampiyonluğuna ulaşan ve 3. yıldızı takan Beşiktaş, Vodafone Stadyumu da 3 yıldızlı bayraklarla donattı. Siyah-beyazlı taraftarların doyasıya eğlendiği sıralarda kulüp çalışanları stada bayrakları astı.
Gaziantepspor deplasmanında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, kutlamalar için hazırlıklara da başladı. Türkiye'nin dört bir yanında Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutlarken, yönetim de hazırlıklar için vakit kaybetmedi. Siyah-beyazlı ekibin mabedi olan Vodafone Stadyumu'na, Gaziantepspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte 3 yıldızlı Beşiktaş bayrakları asılmaya başlandı. Stattaki görevliler, Vodafone Stadyumu'nun etrafını 3 yıldızlı bayraklarla donattı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:04
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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