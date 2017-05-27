 10 kiloluk kupa Kartal’ı bekliyor – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    10 kiloluk kupa Kartal’ı bekliyor

    10 kiloluk kupa Kartal’ı bekliyor

    bu sezon da şampiyon olmaya çok yakın.

    Kupa da görücüye çıktı. 2016-17 sezonu şampiyonluk kupası 10 kilo, 300 gram. Kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise 925 kilo gümüş üzerine altın kaplama olarak üretildi. Tasarımında Selçuklu Yıldızı'nın 'birlik-beraberlik' ve 'zafer' unsurlarından ilham alındı. Kartal sabırsızlıkla bu kupayı kaldırmayı bekliyor.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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