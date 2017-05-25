 Kıran kırana antrenman – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kıran kırana antrenman

    Kıran kırana antrenman
    Şampiyonluk için geri sayımdaki Beşiktaş dün Antep deplasmanı hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlıların Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışmasından kemik sesleri yükseldi. Neşeli anların da yaşandığı antrenmanda Gökhan İnler ile Adriano arasında sert müdahale tartışması yaşandı. Takım arkadaşları gerginliği büyümeden engelledi. Teknik direktör Şenol Güneş ise oyuncularından hızlı olmalarını isterken, çift kaleyi sık sık durdurup uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kıran kırana antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.