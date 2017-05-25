Kıran kırana antrenman

Şampiyonluk için geri sayımdaki Beşiktaş dün Antep deplasmanı hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlıların Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışmasından kemik sesleri yükseldi. Neşeli anların da yaşandığı antrenmanda Gökhan İnler ile Adriano arasında sert müdahale tartışması yaşandı. Takım arkadaşları gerginliği büyümeden engelledi. Teknik direktör Şenol Güneş ise oyuncularından hızlı olmalarını isterken, çift kaleyi sık sık durdurup uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı