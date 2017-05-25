Caner Erkin Kartal olacak

Beşiktaş'a sezon başı İnter'den Caner Erkin'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Tecrübeli sol bek iyi başladığı sezonda aşil tendonunu koparınca uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ancak siyah-beyazlılar yine de önümüzdeki sezon onu kadroda düşünüyor. Şenol Güneş'in de onay vermesi ile Kartal, 1 milyon euro'luk opsiyon ücretini İnter'e verip, bonservisini alacak.