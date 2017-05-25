 Caner Erkin Kartal olacak – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Caner Erkin Kartal olacak

    Caner Erkin Kartal olacak
    Beşiktaş'a sezon başı İnter'den Caner Erkin'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Tecrübeli sol bek iyi başladığı sezonda aşil tendonunu koparınca uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ancak siyah-beyazlılar yine de önümüzdeki sezon onu kadroda düşünüyor. Şenol Güneş'in de onay vermesi ile Kartal, 1 milyon euro'luk opsiyon ücretini İnter'e verip, bonservisini alacak.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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