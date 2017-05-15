 Tosic ve Atiba 11’de – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ve Atiba 11’de

    Tosic ve Atiba 11’de
    Sakatlıkları geçen ve tamamen hazır duruma geldiler. Dün de takımla birlikte çalışan iki oyuncuya teknik direktör Şenol Güneş'in bir sürpriz olmazsa Bursaspor karşısında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Sarı kart cezası biten de 11'e dönecek.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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