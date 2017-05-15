Tosic ve Atiba 11’de
Sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ve Tolgay Arslan tamamen hazır duruma geldiler. Dün de takımla birlikte çalışan iki oyuncuya teknik direktör Şenol Güneş'in bir sürpriz olmazsa Bursaspor karşısında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Sarı kart cezası biten Tosic de 11'e dönecek.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Tosic ve Atiba 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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