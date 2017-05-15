Tolgay 2. kez baba oldu
Tolgay Arslan'ın eşi Jana Arslan, bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift 51 cm boyunda 3.485 gram ağırlığında doğan bebeklerine Feli Aliya adını verdi. Kian Ali isminde 2.5 yaşında bir de erkek çocuğu bulunan ve ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Tolgay Arslan ile eşini, yönetim resmi siteden tebrik etti.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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