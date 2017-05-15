 Tolgay 2. kez baba oldu – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Tolgay 2. kez baba oldu

    Tolgay 2. kez baba oldu
    'ın eşi Jana Arslan, bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift 51 cm boyunda 3.485 gram ağırlığında doğan bebeklerine Feli Aliya adını verdi. Kian Ali isminde 2.5 yaşında bir de erkek çocuğu bulunan ve ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Tolgay Arslan ile eşini, yönetim resmi siteden tebrik etti.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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