 Aboubakar gülmekten kırdı geçirdi – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Aboubakar gülmekten kırdı geçirdi

    Aboubakar gülmekten kırdı geçirdi

    Kamerunlu forvet, idmanda attığı gollerden sonra Marcelo’nun derbi maçında yaptığı üzüntü hareketini taklit etti, Ümraniye’de kahkahalar havada uçuştu!

    'ın dün sabah gerçekleştirdiği idmanda Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın yaptığı taklitler arkadaşlarını güldürdü. Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın son bölümünde Aboubakar, Caner Erkin, Marcelo, Necip, Cenk Tosun şut çalışmaları yaptı. Şut çalışmasında Aboubakar ve Cenk'in vuruşları dikkat çekerken, Oğuzhan'ın başarısız vuruşları arkadaşlarının dalga geçmesine sebep oldu.



    Özellikle Aboubakar, çektiği şutların gol olmasının ardından ilginç bir sevinç sergiledi. Kamerunlu futbolcu, arkadaşı Marcelo'nun F.Bahçe maçında kendi kalesine attığı gol sonrası ellerini başının üzerine koyup yaptığı hareketi taklit etti. Aboubakar'ı bu hareketi arkadaşlarının kahkahalarla gülmesine sebep oldu. Aboubakar, attığı bir gol sonrası ise kendi meşhur sevincini yapmayı da ihmal etmedi.

    ÜMRANİYE'DE FRİKİK ŞOV
    Siyah-beyazlıların dünkü idmanında, bazı futbolcular eğlenceli şut çalışması yaparken, sahanın diğer yarısında ise Talisca ile Quaresma frikik çalışmaları yaptı. Diğer çalışmanın neşesine bakılarak, Talisca ve Quaresma gayet ciddi bir şekilde frikik çalışmaları gerçekleştirdi. Burada hem Q7 hem de Talisca'nın şık vuruşları gözden kaçmadı.


    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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