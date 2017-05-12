Aboubakar gülmekten kırdı geçirdi
Kamerunlu forvet, idmanda attığı gollerden sonra Marcelo’nun derbi maçında yaptığı üzüntü hareketini taklit etti, Ümraniye’de kahkahalar havada uçuştu!
Beşiktaş'ın dün sabah gerçekleştirdiği idmanda Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın yaptığı taklitler arkadaşlarını güldürdü. Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın son bölümünde Aboubakar, Caner Erkin, Marcelo, Necip, Cenk Tosun şut çalışmaları yaptı. Şut çalışmasında Aboubakar ve Cenk'in vuruşları dikkat çekerken, Oğuzhan'ın başarısız vuruşları arkadaşlarının dalga geçmesine sebep oldu.
Özellikle Aboubakar, çektiği şutların gol olmasının ardından ilginç bir sevinç sergiledi. Kamerunlu futbolcu, arkadaşı Marcelo'nun F.Bahçe maçında kendi kalesine attığı gol sonrası ellerini başının üzerine koyup yaptığı hareketi taklit etti. Aboubakar'ı bu hareketi arkadaşlarının kahkahalarla gülmesine sebep oldu. Aboubakar, attığı bir gol sonrası ise kendi meşhur sevincini yapmayı da ihmal etmedi.
ÜMRANİYE'DE FRİKİK ŞOV
Siyah-beyazlıların dünkü idmanında, bazı futbolcular eğlenceli şut çalışması yaparken, sahanın diğer yarısında ise Talisca ile Quaresma frikik çalışmaları yaptı. Diğer çalışmanın neşesine bakılarak, Talisca ve Quaresma gayet ciddi bir şekilde frikik çalışmaları gerçekleştirdi. Burada hem Q7 hem de Talisca'nın şık vuruşları gözden kaçmadı.
Özellikle Aboubakar, çektiği şutların gol olmasının ardından ilginç bir sevinç sergiledi. Kamerunlu futbolcu, arkadaşı Marcelo'nun F.Bahçe maçında kendi kalesine attığı gol sonrası ellerini başının üzerine koyup yaptığı hareketi taklit etti. Aboubakar'ı bu hareketi arkadaşlarının kahkahalarla gülmesine sebep oldu. Aboubakar, attığı bir gol sonrası ise kendi meşhur sevincini yapmayı da ihmal etmedi.
ÜMRANİYE'DE FRİKİK ŞOV
Siyah-beyazlıların dünkü idmanında, bazı futbolcular eğlenceli şut çalışması yaparken, sahanın diğer yarısında ise Talisca ile Quaresma frikik çalışmaları yaptı. Diğer çalışmanın neşesine bakılarak, Talisca ve Quaresma gayet ciddi bir şekilde frikik çalışmaları gerçekleştirdi. Burada hem Q7 hem de Talisca'nın şık vuruşları gözden kaçmadı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
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fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
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Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
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