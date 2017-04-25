Kolay maç yok
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, “Futbolda peşin hüküm yanlış, bu görüldü. Az pozisyonda 2 gol yedik, çok pozisyonda 3 gol attık. Başakşehir maçına en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adanaspor'un beklediklerinden daha dirençli oynadığını söyledi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Adanaspor teknik bir takım. Savaşçı yönü yoktu. Ama bugün bunu iyi yaptı. Dirençli oynadılar. Gueye, Roni etkili oyuncular. Böyle bir maçta öne geçtik. Yediğimiz iki golde de hatalarımız var. Az pozisyonda iki tane gol yedik. Çok pozisyonda 3 tane gol attık" dedi. 1-0'dan ve 2-1'den sonra golü bulamadıkları için maçı kopartamadıklarını kaydeden Güneş, "Rakibin direncini kıramadığınız zaman oyunda kalıyor. Zaten her maçı kazansanız futbol bu kadar konuşulmaz. Beşiktaş fark atmalı anlayışı var. Fark 5 puan, 7 olacak. Bu yanlış. Maç oynanmadan kazanılmıyor" diye konuştu.
Şenol Güneş, "7 puan fark var diye şampiyonluğu garanti görmüyoruz. Bir puan geride olsaydık da yine iddiamız olacaktı. Başakşehir ile maçımız var, ne olacağını bilmiyoruz. Ne olmuşu, ne ölmüşü konuşacağız. Benim için ne ilerisi var ne gerisi. Bende gelecek de yok dün de yok, bugün var" ifadesini kullandı.
Şenol Güneş, "7 puan fark var diye şampiyonluğu garanti görmüyoruz. Bir puan geride olsaydık da yine iddiamız olacaktı. Başakşehir ile maçımız var, ne olacağını bilmiyoruz. Ne olmuşu, ne ölmüşü konuşacağız. Benim için ne ilerisi var ne gerisi. Bende gelecek de yok dün de yok, bugün var" ifadesini kullandı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Kolay maç yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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