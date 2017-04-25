 Kolay maç yok – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Kolay maç yok

    Kolay maç yok

    Siyah-beyazlı çalıştırıcı, “Futbolda peşin hüküm yanlış, bu görüldü. Az pozisyonda 2 gol yedik, çok pozisyonda 3 gol attık. Başakşehir maçına en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adanaspor'un beklediklerinden daha dirençli oynadığını söyledi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Adanaspor teknik bir takım. Savaşçı yönü yoktu. Ama bugün bunu iyi yaptı. Dirençli oynadılar. Gueye, Roni etkili oyuncular. Böyle bir maçta öne geçtik. Yediğimiz iki golde de hatalarımız var. Az pozisyonda iki tane gol yedik. Çok pozisyonda 3 tane gol attık" dedi. 1-0'dan ve 2-1'den sonra golü bulamadıkları için maçı kopartamadıklarını kaydeden Güneş, "Rakibin direncini kıramadığınız zaman oyunda kalıyor. Zaten her maçı kazansanız futbol bu kadar konuşulmaz. Beşiktaş fark atmalı anlayışı var. Fark 5 puan, 7 olacak. Bu yanlış. Maç oynanmadan kazanılmıyor" diye konuştu.

    , "7 puan fark var diye şampiyonluğu garanti görmüyoruz. Bir puan geride olsaydık da yine iddiamız olacaktı. Başakşehir ile maçımız var, ne olacağını bilmiyoruz. Ne olmuşu, ne ölmüşü konuşacağız. Benim için ne ilerisi var ne gerisi. Bende gelecek de yok dün de yok, bugün var" ifadesini kullandı.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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