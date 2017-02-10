İşte Dusko Tosic'in cezası
PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından alınan kararları açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Dusko Tosic'i rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 1 maç cezaya çarptırdı. Sırp savunmacıya ayrıca ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı takdiren 45 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırıldı.
Cezaların birleştirilmesi suretiyle Beşiktaşlı Tosic'in toplam 4 resmi müsabakadan men ve 71.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Cezaların birleştirilmesi suretiyle Beşiktaşlı Tosic'in toplam 4 resmi müsabakadan men ve 71.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sahada olan sahada kalır
Toplam 1
Yorum
TFF_ arkadaşının emeğini çalıyorsun böyle arkadaşlık olur mu ?
- 3-4-3 sonum olur!
Toplam 1
Yorum
ah be hoca ah adam sistemi bile bilmiyor o sistemin amacı kanat forvetler geri gelmesin diye onların boşluğunu kalabalık ortasaha ve 3 stoperle kapatmak!
- Caner'i göndermekle iyi ettim
Toplam 1
Yorum
swe aziz yıldırım bu kadar komplike bir cümle kuramaz
İşte Dusko Tosic'in cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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