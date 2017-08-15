 Antalyaspor’un Sosa sevdası – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    ’un Sosa sevdası

    Antalyaspor’un Sosa sevdası

    'da sevdası devam ediyor.

    Başkan Ali Şafak Öztürk, taraftarın sabırsızlıkla beklediği 10 numara ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öztürk, Milan'da oynayan Beşiktaşlı eski Arjantinli maestro için görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak, "İsimleri söylüyorum zaten bunu da söyleyeyim de bundan sonra çok fazla şey yazmasınlar. Sosa ile de görüşmeler var, evet devam ediyor" ifadelerini kullandı. Başkanı, Kamerunlu yıldız golcüleri Samuel Eto'o'nun sözleşmesini uzatma konusunda da çalışmalarının olduğunu belirtti.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:47
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