 Maicon bombası – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    bombası

    Maicon bombası

    Güçlü bir takım kurmak isteyen Antalyaspor, L.Moskova’da forma giyen ile 3 yıllık anlaşma sağladı

    Antalyaspor, Lokomotif Moskova'da forma giyen ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Daha önce Galatasaray'dan Salih Dursun'un yanı sıra Jeremy Menez ve Aydın Karabulut'u kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Rusya'nın Lokomotif Moskova takımında forma giyen 27 yaşındaki Maicon ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat ve forvet oyuncusu Maicon, geçtiğimiz sezon Rusya Ligi'nde 24 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Takımı adına 4 kez de Rusya Kupası mücadelesine çıkan oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun birkaç güne kadar Antalya'ya gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yöneticiler, "Taraftarımıza dünyaca ünlü bir yıldız daha izlettirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Güçlü bir takım kuracağız" dedi.

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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