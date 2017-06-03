 Alanya 3 puan için savaşacak – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Alanya 3 puan için savaşacak

    Alanya 3 puan için savaşacak
    Süper Lig'de sezonun son maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan pusuya yattı. "Rakibimizin durumu bizi ilgilendirmiyor" diyen teknik direktör Susic, "Sahaya üç puan için çıkacağız. Özellikle son dönemde pozitif futbol oynuyoruz. Sahada savaşarak üç puan kovalayacağız" diye konuştu.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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