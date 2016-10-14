2. kırılma maçı

Başkan ve yönetimden tam destek alan Ersun Yanal için çok çok önemli bir hafta sonu başlıyor...

Takımın düştüğü durum, seri kayıplar, izlenmiş ve de onaylanmış transferlerin henüz tam anlamıyla takımın bir parçası olamamaları, hepsinden daha da önemlisi takımın kırılgan yapısı ona yapılan eleştirilerin ana başlıkları...

Özellikle hazırlık döneminde çoktan halledilmiş olması beklenen sistemsel sorunların halledilememiş olması ve Gaziantep mağlubiyetiyle birlikte yaşadığı panik sonrası giriştiği arayışlar; yaşadığı stresin açık ifadesi oldu biz" bu taraftan olaylara bakanlar" için!



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Yüksek güven ortalaması ile başladığı yeni görevinde görüldü ki, camiayı iyi tanıması avantaj değil dezavantaj oldu hocaya...

Bugün kendisine sorulsa ne cevap verir bilemiyoruz ama Trabzonspor için şu 6 haftanın kırılma karşılaşması Gaziantep maçıdır ve oradaki vazgeçişlerdir bize göre...

Arkasına aldığı koşulsuz desteğin bir maçla biteceğini düşünmesi, tedbir alma yoluna gitmesi en büyük hatası oldu.

Neyse...

Bu kadar olumsuz durum sonrası verilen milli ara umuyoruz Trabzonspor takımına pozitif katkı vermiş olsun.

Herkes biliyor ki...

Kafalar rahat olsa iç sahada en kötü haliyle bile maçların favorisi Trabzonspor'dur.



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Camiayı tanımak demişken şunu hemen not edelim, gerek oyuncuları, gerek hocası ile Trabzonspor camiasını çok iyi tanıyan bir takımla dönüm maçına çıkıyor Ersun Yanal!

Kendisi eğer ki İbanez, Onazi ve Castillo'yu bu hafta iyi değerlendirebilirse, doğru anlarda sahada olmalarını sağlayabilirse; takımı da Akhisar karşısında bir şekilde (iyi ya da kötü futbol fark etmez) kazanırsa neler olabilir diye bir düşünelim bakalım...

Tahminim odur ki o moralle, G.Saray derbisinde gerek takımı, gerekse bu bahsettiğim oyuncular ülke vitrinine 11'de çıkar, nispeten daha açık bir futbolun hüküm süreceği o karşılaşmada da bu oyuncular maçın önemli isimleri olabilirler.

Hem kendisi, hem izleme komitesi için önemli bir süreç başlıyor diye düşünüyorum.