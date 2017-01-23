Trabzon'un en iyi yaptığı şey









Kemal Özdeş, iyi oynamalarına rağmen yenilmenin kendilerini üzdüğünü söyledi. Hakemin tartışılmayacak bir yönetim sergilediğini dile getiren Özdeş, "Maçı çevirmek için çok uğraştık Kasımpaşa Teknik Direktörü, iyi oynamalarına rağmen yenilmenin kendilerini üzdüğünü söyledi. Hakemin tartışılmayacak bir yönetim sergilediğini dile getiren, "Maçı çevirmek için çok uğraştık Trabzonspor 'un en iyi uyguladığı göbeği kapatmak. Buna engel oldular. Tüm hamlelerimizi öne yaptık; ama olmadı. Rakibimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı. 23 Ocak 2017, Pazartesi Güncelleme: 23:03 Etiketler: Kasımpaşa, Kemal Özdeş, Trabzonspor







