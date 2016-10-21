Durdur ve vur
Kurmayları ile maçı kafasında oynamaya başlayan tecrübeli çalıştırıcı, sık sık toplantılar yaptığı futbolcularını “Panik yapmayacağız. Onların hata yapmasını bekleyip işi bitireceğiz” diye uyarıyor.
Yeniden yapılanmayla başladığı sezonda oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan ile 12. sırada yer alan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçıyla lige yeniden sarılmak istiyor. Takımını yarın oynanacak Galatasaray karşılaşmasına sıkı bir şekilde hazırlayan teknik direktör Ersun Yanal, kurmaylarıyla birlikte yaptığı analizlerde rakibini eksiklerini tespit eden teknik heyet, maçı kafalarında oynamaya başladı. Cimbom'un çalıştırıcısı Riekerink'in ortaya koyduğu oyun stratejisini masaya yatıran tecrübeli hoca, oyuncularıyla sürekli durum değerlendirmesi yapıyor. Kafasındaki oyun planını takıma monte etmeye çalışan bordo- mavili teknik adam, motivasyon yüklemesi yapmanın yanında, skor ne olur ise olsun 'sakin' kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
RAKİBİ HATAYA ZORLAYIN
Galatasaray 'ın taraftarı önünde oynayacağı maçı kazanarak zirve yarışında moral bulmak için gol arayan bir ekip görüntüsünde sahada olacağını düşünen Yanal, bunu avantaja çevirmenin planlarını yapıyor. Oyuncularına, sarı-kırmızılı takımdan daha çok puana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, sahada sükunetin ise elden bırakılmaması noktasında telkinlerde bulunuyor. 'Önce bekle, sonra vur' stratejisiyle hareket eden Yanal ve kurmayları, rakibi sürekli hataya zorlamanın planlarını yaparken, rakipten kapılacak topları forvet hattı ile buluşturup sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.
Yunus Emre SEL
RAKİBİ HATAYA ZORLAYIN
Galatasaray 'ın taraftarı önünde oynayacağı maçı kazanarak zirve yarışında moral bulmak için gol arayan bir ekip görüntüsünde sahada olacağını düşünen Yanal, bunu avantaja çevirmenin planlarını yapıyor. Oyuncularına, sarı-kırmızılı takımdan daha çok puana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, sahada sükunetin ise elden bırakılmaması noktasında telkinlerde bulunuyor. 'Önce bekle, sonra vur' stratejisiyle hareket eden Yanal ve kurmayları, rakibi sürekli hataya zorlamanın planlarını yaparken, rakipten kapılacak topları forvet hattı ile buluşturup sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.
Yunus Emre SEL
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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