 Ekonomik reform – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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HEPSİ
    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Ekonomik reform

    Ekonomik reform

    Aldığı 265 milyon TL’lik dev kredi ile kulübün sıkışmış borçlarını ödeyen ve banka faizlerini yapılandıran yönetim, Akyazı Stadı’nın isim hakkı ve Kartal Projesi ile de kulübü ekonomik olarak büyük bir reform içerisine sokmayı amaçlıyor.

    Toto Süper Lig'de beklenen saha sonuçları alamayan Trabzonspor, ekonomik olarak ise önemli atılım içerisine girdi. Geçtiğimiz günlerde bir bankadan 265 milyon TL'lik kredi çekerek bunun 55 milyon TL'si ile kısa vadeli sıkışmış borçları ödeyen, 210 milyon TL'lik bölümüyle ise farklı bankalara ait borçları yapılandıran yönetim, farklı projelerle kulübü ekonomik olarak daha da rahata erdirmeyi amaçlıyor.

    TURKCEL: 32 MİLYON TL
    Kulübü ekonomik anlamda ayağa kaldırmak isteyen, bunun için tarihi adımlar atan, inanılmaz işlere imza atan bordo-mavili yönetimin kısa vadede hayata geçirmeyi planladığı ekonomik kalkınma projelerinin arasında Akyazı Stadı'nın isim hakkı ile Kartal Projesi ise ilk sıralarda yer alıyor. Turkcell ile yapılan telekomünikasyon anlaşmasından da kasasına 32 milyon TL koyan yönetim, oyuncuların geçmişe dönük tüm ödemelerini de yaptı.

    EN GÜÇLÜ DÖNEM YAKIN
    Yönetim ayrıca formanın ön logo anlaşmasından sonra sırt ve şort anlaşmalarını da en kısa zamanda sonuçlandırmayı amaçlıyor. Başkan Usta'nın bu konularla bizzat ilgilenmesi işleri hızlandırırken, çok yakın bir zamanda kulübün ekonomik anlamda tarihin en güçlü dönemlerini yaşayabileceği vurgulanıyor. Usta, dha önce "Hem sportif başarıyı hedefliyoruz hem de ekonomik kalkınmayı. Başarı geldikçe işler kolaylaşacak" demişti.


    Yunus Emre SEL
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:58
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