Ekonomik reform
Aldığı 265 milyon TL’lik dev kredi ile kulübün sıkışmış borçlarını ödeyen ve banka faizlerini yapılandıran yönetim, Akyazı Stadı’nın isim hakkı ve Kartal Projesi ile de kulübü ekonomik olarak büyük bir reform içerisine sokmayı amaçlıyor.
TURKCEL: 32 MİLYON TL
Kulübü ekonomik anlamda ayağa kaldırmak isteyen, bunun için tarihi adımlar atan, inanılmaz işlere imza atan bordo-mavili yönetimin kısa vadede hayata geçirmeyi planladığı ekonomik kalkınma projelerinin arasında Akyazı Stadı'nın isim hakkı ile Kartal Projesi ise ilk sıralarda yer alıyor. Turkcell ile yapılan telekomünikasyon anlaşmasından da kasasına 32 milyon TL koyan yönetim, oyuncuların geçmişe dönük tüm ödemelerini de yaptı.
EN GÜÇLÜ DÖNEM YAKIN
Yönetim ayrıca formanın ön logo anlaşmasından sonra sırt ve şort anlaşmalarını da en kısa zamanda sonuçlandırmayı amaçlıyor. Başkan Usta'nın bu konularla bizzat ilgilenmesi işleri hızlandırırken, çok yakın bir zamanda kulübün ekonomik anlamda tarihin en güçlü dönemlerini yaşayabileceği vurgulanıyor. Usta, dha önce "Hem sportif başarıyı hedefliyoruz hem de ekonomik kalkınmayı. Başarı geldikçe işler kolaylaşacak" demişti.
Yunus Emre SEL
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:58
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Ekonomik reform haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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