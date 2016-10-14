Yabancı değil Akhisar
Pazar günkü rakip Akhisar'da bordomavili takımda oynamış birçok tanıdık isim bulunuyor. Teknik direktör Tolunay Kafkas, kaleci Fatih Öztürk ve Soner Aydoğdu, Abdulkadir Öztürk, Özer Hurmacı, Kadir Keleş ve Caner Osmanpaşa daha önce Trabzonspor'da forma giyen isimler.
5'li orta saha planı
Teknik direktör Ersun Yanal, 6 maçta 3 gol atan takımında bu sorunu çözmek için sıkı çalışıyor. Tecrübeli hocanın, Akhisar karşısına 5'li orta saha ile çıkıp tek forvet kullanması bekleniyor. Bu noktada kilit oyuncular da Yusuf Erdoğan ve Castillo olacak gibi gözüküyor.
5'li orta saha planı
Teknik direktör Ersun Yanal, 6 maçta 3 gol atan takımında bu sorunu çözmek için sıkı çalışıyor. Tecrübeli hocanın, Akhisar karşısına 5'li orta saha ile çıkıp tek forvet kullanması bekleniyor. Bu noktada kilit oyuncular da Yusuf Erdoğan ve Castillo olacak gibi gözüküyor.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
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