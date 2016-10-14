 Yabancı değil Akhisar – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Yabancı değil Akhisar

    Yabancı değil Akhisar
    Pazar günkü rakip Akhisar'da bordomavili takımda oynamış birçok tanıdık isim bulunuyor. Teknik direktör Tolunay Kafkas, kaleci Fatih Öztürk ve Soner Aydoğdu, Abdulkadir Öztürk, Özer Hurmacı, Kadir Keleş ve Caner Osmanpaşa daha önce 'da forma giyen isimler.

    5'li orta saha planı
    Teknik direktör Ersun Yanal, 6 maçta 3 gol atan takımında bu sorunu çözmek için sıkı çalışıyor. Tecrübeli hocanın, Akhisar karşısına 5'li orta saha ile çıkıp tek forvet kullanması bekleniyor. Bu noktada kilit oyuncular da Yusuf Erdoğan ve Castillo olacak gibi gözüküyor.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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