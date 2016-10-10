Nikah şahidi oldular
Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal, nikah şahitliği yaptı. Trabzonspor Medya İletişim Direktörü Can Karyağdı'nın kardeşi Yavuz Karyağdı'nın, Deniz Öğreten ile hayatını birleştirdiği törene katılan Usta ve Yanal, çiftin nikah şahitliği yaptı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 81
Yorum
Levent Hadi ordan. O kupa zaten o stada getirilmemismiydi. Sen degil feristahin olsa o kupayi yinede catir catir alirdik.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
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