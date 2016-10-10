 Nikah şahidi oldular – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Nikah şahidi oldular

    Nikah şahidi oldular
    Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal, nikah şahitliği yaptı. Medya İletişim Direktörü Can Karyağdı'nın kardeşi Yavuz Karyağdı'nın, Deniz Öğreten ile hayatını birleştirdiği törene katılan Usta ve Yanal, çiftin nikah şahitliği yaptı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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