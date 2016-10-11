Milletimize söz veriyoruz
İzlanda yenilgisi sonrası soyunma odasında derin bir sessizlik vardı. Ta ki Mehmet Topal ve Hakan Çalhanoğlu kısık ama kararlı bir sesle Terim’e “Hocam bize inanın, bu takım Dünya Kupası’na gidecek. Şeref sözü veriyoruz” diyene kadar... Bu sözler bir anda tüm futbolcuları etkiledi. Üzüntünün yerini hırs, inanç ve umut aldı. Terim de kızgınlığını bir kenara bırakarak “Size inanıyorum çocuklar. Zaten hep inandım. Türkiye de inanıyor. Kim olduğumuzu tüm dünya görecek” karşılığını verdi
Milli Takımımız'ın 2018 Dünya Kupası elemelerindeki üçüncü maçında İzlanda'ya 2-0 yenilerek gruptan çıkma şansını azaltması tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu. Bu üzüntünün çok daha fazlası ise maçtan sonra soyunma odasında yaşanıyordu. Fotomaç'ın ulaştığı bilgiye göre, odada 'çıt' çıkmıyor, banklarda oturan futbolcular sabit gözlerle yere bakıyordu. Terim ise deyim yerindeyse burnundan soluyor ama yine de kimseye bir şey demiyordu. Bu kahreden sessizlik bir süre sonra Mehmet Topal'ın sözleriyle son buldu. Kaptan başını kaldırıp Terim'e baktı ve şunları söyledi:
"Hocam daha hiçbir şey bitmedi. Bize inanın. Kalan maçlarda canımızı, kanımızı ortaya koyacağız ve Dünya Kupası'na gideceğiz" Ardından Hakan Çalhanoğlu konuşmaya başladı. O da "Evet hocam. Bu takım Rusya'ya gidecek. Kendi adıma şeref sözü veriyorum" dedi. Ortamın havası bir anda değişti. Volkan Şen, Volkan Babacan ve Cenk Tosun da benzer ifadeler kullandı. Terim'in kızgınlığı geçmişti. Önce futbolcularına tek tek baktı, sonra da babacan bir ses tonuyla "Ben size inanıyorum çocuklar. Hep inandım. Size Türkiye de inanıyor. Evet, bizim kim olduğumuzu dünya görecek" diye konuştu.
Yılmaz ŞENOL
"Hocam daha hiçbir şey bitmedi. Bize inanın. Kalan maçlarda canımızı, kanımızı ortaya koyacağız ve Dünya Kupası'na gideceğiz" Ardından Hakan Çalhanoğlu konuşmaya başladı. O da "Evet hocam. Bu takım Rusya'ya gidecek. Kendi adıma şeref sözü veriyorum" dedi. Ortamın havası bir anda değişti. Volkan Şen, Volkan Babacan ve Cenk Tosun da benzer ifadeler kullandı. Terim'in kızgınlığı geçmişti. Önce futbolcularına tek tek baktı, sonra da babacan bir ses tonuyla "Ben size inanıyorum çocuklar. Hep inandım. Size Türkiye de inanıyor. Evet, bizim kim olduğumuzu dünya görecek" diye konuştu.
Yılmaz ŞENOL
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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