 Aslan rakip tanımıyor – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Aslan rakip tanımıyor

    Aslan rakip tanımıyor

    Sarı-kırmızılı ekip, ’ı 10 sayı farkla devirdi, Emir Preldzic 20 sayı kaydetti.

    , ligde dün konuk ettiği 'a şans tanımadı. Abdi İpekçi'de oynanan maçtan sarı-kırmızılılar 10 sayı farkla 83-73 galip ayrıldı. Anadolu Efes deplasmanda Gaziantep'i 75-70 yendi. Banvit'e konuk olan Trabzon MP ise 89-58'lik skorla ağır bir yenilgi aldı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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