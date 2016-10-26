 Dostluk rüzgarı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Dostluk rüzgarı

    Dostluk rüzgarı
    Dersimspor taraftarları TT Arena'da misafir takım taraftarına ayrılan sayıdan daha fazla bir bölümü kapladı. Yaklaşık 5 bin Dersimsporlu tribündeki yerini aldı. İki takım taraftarları da rakip ekipleri tribüne çağırıp dostluk görüntüsü verdi. Dersimsporlu taraftarlar 62. dakikada kartonlar ve 62 numaralı formayla güzel bir koreografi yaptı.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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