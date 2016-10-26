Dostluk rüzgarı

Dersimspor taraftarları TT Arena'da misafir takım taraftarına ayrılan sayıdan daha fazla bir bölümü kapladı. Yaklaşık 5 bin Dersimsporlu tribündeki yerini aldı. İki takım taraftarları da rakip ekipleri tribüne çağırıp dostluk görüntüsü verdi. Dersimsporlu taraftarlar 62. dakikada kartonlar ve 62 numaralı formayla güzel bir koreografi yaptı.