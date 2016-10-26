Dostluk rüzgarı
Dersimspor taraftarları TT Arena'da misafir takım taraftarına ayrılan sayıdan daha fazla bir bölümü kapladı. Yaklaşık 5 bin Dersimsporlu tribündeki yerini aldı. İki takım taraftarları da rakip ekipleri tribüne çağırıp dostluk görüntüsü verdi. Dersimsporlu taraftarlar 62. dakikada kartonlar ve 62 numaralı formayla güzel bir koreografi yaptı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
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