 Jo’dan alkol itirafı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Jo’dan alkol itirafı

    Jo’dan alkol itirafı
    G.Saray'da 2009-10 sezonunda kiralık olarak forma giyen Jo, kariyerinin en önemli yıllarında alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Sambacı, "İki yıldır alkol almıyorum. Artık geceleri çok güzel uyuyorum" dedi.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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