Ronaldo 1 numara

Eren Derdiyok, LİG TV'ye konuştu. "Rize'ye attığım gol kariyerimin en güzel golüydü" diyen Derdiyok, "Hedefimiz şampiyonluk. Her oyuncudan bir şey kapmak isterim. Messi'nin hızı ve tekniği, İbrahimoviç'in fizik gücü iyi. Brezilyalı Ronaldo gözümde bir numaralı santrafordur" dedi.