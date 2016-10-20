 Ronaldo 1 numara – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Ronaldo 1 numara

    Ronaldo 1 numara
    Eren Derdiyok, LİG TV'ye konuştu. "Rize'ye attığım gol kariyerimin en güzel golüydü" diyen Derdiyok, "Hedefimiz şampiyonluk. Her oyuncudan bir şey kapmak isterim. Messi'nin hızı ve tekniği, İbrahimoviç'in fizik gücü iyi. Brezilyalı Ronaldo gözümde bir numaralı santrafordur" dedi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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