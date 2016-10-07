Avrupa’da dev çöküş
İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa’nın astronomik transferlere imza atan devleri şu ana kadar bu yatırımın karşılığını alamadı.
Jose Mourinho'yu getirdikten sonra 105 milyon euro'ya Pogba'yı alan, yanına da İbrahimovic ve Mkhitaryan gibi yıldızları ekleyen M.United, İngiltere'de 13 puanla lider M.City'nin 5 puan gerisinde 6. sırada. Bir diğer şampiyonluk adayı Chelsea de İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetiminde son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı ve United'ın gerisinde 7. durumda.
İspanya'da Valencia 18. sıraya kadar düştü ve teknik direktörlüğe G.Saray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli'yi getirdi. İtalya'da Roberto Mancini'yi gönderip Frank de Boer ile yola devam eden İnter, Gabigol ve Banega transferlerine rağmen ligde 11 puanla 9. sırada. Fransa'da son 4 sezonun şampiyonu PSG, İbrahimovic'in ayrılığıyla düşüşe geçti. Geçen sezon 36 maç namağlup olan Fransız devi, Monaco ve Toulouse'a yenilerek 8 haftada 2 yenilgi yaşadı.
İspanya'da Valencia 18. sıraya kadar düştü ve teknik direktörlüğe G.Saray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli'yi getirdi. İtalya'da Roberto Mancini'yi gönderip Frank de Boer ile yola devam eden İnter, Gabigol ve Banega transferlerine rağmen ligde 11 puanla 9. sırada. Fransa'da son 4 sezonun şampiyonu PSG, İbrahimovic'in ayrılığıyla düşüşe geçti. Geçen sezon 36 maç namağlup olan Fransız devi, Monaco ve Toulouse'a yenilerek 8 haftada 2 yenilgi yaşadı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:39
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