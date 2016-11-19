Boliç: Persie avantaj
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Elvir Boliç, "Maçta favori olarak açık ara Fenerbahçe'yi görüyorum. Kadıköy'de gelenek bozulmaz. Seyirci bu maçlarda onikinci futbolcu gibi oluyor. Bu konuda Fenerbahçe çok avantajlı" dedi. Derbinin bol gollü geçeceğini tahmin eden Bolic, son haftalarda formda olan Robin Van Persie'nin Fenerbahçe için derbide çok büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:50
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