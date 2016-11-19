 Boliç: Persie avantaj – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Boliç: Persie avantaj

    Boliç: Persie avantaj
    'nin eski futbolcusu , "Maçta favori olarak açık ara Fenerbahçe'yi görüyorum. 'de gelenek bozulmaz. Seyirci bu maçlarda onikinci futbolcu gibi oluyor. Bu konuda Fenerbahçe çok avantajlı" dedi. Derbinin bol gollü geçeceğini tahmin eden Bolic, son haftalarda formda olan Robin Van Persie'nin Fenerbahçe için derbide çok büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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