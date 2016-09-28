 Wiel’e son kredi – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Wiel’e son kredi

    Wiel’e son kredi

    Gregory van der Wiel, sarı-lacivertli ekipte henüz beklenen patlamayı yapamadı.

    Hollandalı sağ bekin pek olumlu icraatı olmadı; 9 resmi maçta sadece 1 asit yapabildi. Dick Advocaat'ın, sprint değerleri takımdaki stoperlerden bile daha düşük çıkan vatandaşına, "Feyenoord maçı son şansın" dediği belirtildi.

    DAHA FAZLA KAZANIYOR
    Hollanda basını, Van der Wiel'in 'de yılda 2.7 milyon euro net kazandığını, bu paranın 'deki ücretinin aynısı olduğunu ancak vergi avantajı nedeniyle eline 1.3 milyon euro daha fazla geçtiğini yazdı. 28 yaşındaki oyuncunun 'den imza parası aldığı, menajeri Mino Raiola'ya da yüklü bir danışmanlık ücreti ödendiği duyuruldu.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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