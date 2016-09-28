Wiel’e son kredi
Gregory van der Wiel, sarı-lacivertli ekipte henüz beklenen patlamayı yapamadı.
Hollandalı sağ bekin pek olumlu icraatı olmadı; 9 resmi maçta sadece 1 asit yapabildi. Dick Advocaat'ın, sprint değerleri takımdaki stoperlerden bile daha düşük çıkan vatandaşına, "Feyenoord maçı son şansın" dediği belirtildi.
DAHA FAZLA KAZANIYOR
Hollanda basını, Van der Wiel'in Fenerbahçe'de yılda 2.7 milyon euro net kazandığını, bu paranın PSG'deki ücretinin aynısı olduğunu ancak vergi avantajı nedeniyle eline 1.3 milyon euro daha fazla geçtiğini yazdı. 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den imza parası aldığı, menajeri Mino Raiola'ya da yüklü bir danışmanlık ücreti ödendiği duyuruldu.
DAHA FAZLA KAZANIYOR
Hollanda basını, Van der Wiel'in Fenerbahçe'de yılda 2.7 milyon euro net kazandığını, bu paranın PSG'deki ücretinin aynısı olduğunu ancak vergi avantajı nedeniyle eline 1.3 milyon euro daha fazla geçtiğini yazdı. 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den imza parası aldığı, menajeri Mino Raiola'ya da yüklü bir danışmanlık ücreti ödendiği duyuruldu.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
Wiel’e son kredi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.