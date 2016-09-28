''Fener tutkuluydu''
Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı yarın mücadele edecek olan Dirk Kuyt, UEFA.com'a önemli açıklamalarda bulundu. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra F.Bahçe'yi tutkulu olduğu için seçtiğini belirten Feyenoord'lu oyuncu, "Orada ben ve ailem çok iyi vakit geçirdik. Türkiye çok farklı bir kültür. Orada olmak beni farklı biri yaptı" dedi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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