 ''Fener tutkuluydu'' – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    ''Fener tutkuluydu''

    ''Fener tutkuluydu''
    Eski takımı 'ye karşı yarın mücadele edecek olan Dirk Kuyt, UEFA.com'a önemli açıklamalarda bulundu. 'dan ayrıldıktan sonra F.Bahçe'yi tutkulu olduğu için seçtiğini belirten Feyenoord'lu oyuncu, "Orada ben ve ailem çok iyi vakit geçirdik. çok farklı bir kültür. Orada olmak beni farklı biri yaptı" dedi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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