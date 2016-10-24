Beşiktaş zoru başardı
Şampiyonlar Ligi maçı oynayıp dönmek kolay işler değil. Barça bile uzatmada kazandı.
Beşiktaş için maçta ilaç ne oldu? Aboubakar'ın attığı gol... Ondan önce başa baş oynayan bir Antalyaspor vardı. Diego'nun ancak Barış Şimşek'in raporunda görülebilecek sözü nedeniyle atıldı, muhtemel bir küfür var.
Diego atılmasaydı Antalyaspor başa baş oynamaya devam edebilirdi.
Hem gol yiyorsunuz, hem de eksik giriyorsunuz içeriye... Böyle olursa Beşiktaş'a direnemezsiniz. Yüzde 99'luk gol pozisyonu buldu 4 tane Beşiktaş, ikinci yarıda... Bu pozisyonları kaçırmak daha zordu, kale ağzında pozisyonlar...
Antalyaspor'u ben ligin dibinde olmasına rağmen beğendim. Şafak başkanla görüştüğümde de FIFA'dan gelen transfer yasağını da kaldıracağını söyledi. Rıza hocanın eli değmiş bence takıma, canlı bir takım. Kora kor gidecek maçta Diego'nun atılması etkili oldu. Pozisyon için yorumum şu; Tosic'in pozisyonunda endirekt vuruş verilmeliydi, ayağı havada geldi. Hatalı kararlar zaman zaman skoru etkileyebiliyor, dün olduğu gibi... O hata olmasa da Beşiktaş kazanabilirdi ama bunu da söylemek lazım. Beşiktaş'ın ilk golü ayrıca konuşulmalı... Necip başladı, iki pas yaptılar, Adriano'ya verdiler, Gökhan'a gitti. Gökhan sağa oynadı, oradan Quaresma'ya geldi. Oradan da Talisca ve gol... Antrenmanlarda rakipsiz pas yapa yapa gider, sonuçlandırmaya çalışırsınız. Bunu adeta rakip varken yaptı Beşiktaş.
KADROSU ÇOK GENİŞ
Bir de Tosic diye bir oyuncu var.
Hamleleri iyi. Ağır olduğunu biliyor, mesafesini iyi tutuyor. Ayağı iyi, yüksek toplarda iyi... İki bek sürekli değişiyor ama Marcelo ile birlikte oynuyorlar.
Tosic gerçekten iyi iş çıkarıyor.
O kadar geniş bir kadrosu var ki Beşiktaş'ın... Kalede Tolga Zengin, sağ bek Beck, stoperde Rhodolfo, tribünden de Atınç'ı sayıyorum.
Orta sahaya Necip, Gökhan İnler, tribünden Oğuzhan... Kerim Frei evde. Ömer Şişmanoğlu kenarda.
Cenk Tosun var.
Şampiyonlar Ligi maçı oynayıp dönmek kolay işler değil. Barcelona 90+'larda attı. Manchester City berabere kaldı, Manchester United dağıldı. Arsenal favori olduğu maçı alamadı, Atletico Madrid yenildi.
Juventus yenildi. Avrupa sonrası lig oynamak kolay değildir. Zor giden maçı kolaya çevirdi Beşiktaş, farka da götürebilirdi.
ÇOK KİŞİ ATILABİLİRDİ
Anta lyaspor için şunu demek gerekiyor; buradan Rıza hocanın moralsiz dönmemesi lazım ama sadece bu agresifliği biraz durdurmalı.
Bu maçın oyununu cebe koymalı ama birçok kişi sahadan atılabilirdi. Eto'o tek başına tabelaya oynuyor. Oyun içinde egoist oynuyor, bomboş kaçan arkadaşlarını görmüyor. Sadece takımca toplanırken takım oyuncusu gibi...
Eto'o da takıma uymalı.
Diego atılmasaydı Antalyaspor başa baş oynamaya devam edebilirdi.
Hem gol yiyorsunuz, hem de eksik giriyorsunuz içeriye... Böyle olursa Beşiktaş'a direnemezsiniz. Yüzde 99'luk gol pozisyonu buldu 4 tane Beşiktaş, ikinci yarıda... Bu pozisyonları kaçırmak daha zordu, kale ağzında pozisyonlar...
Antalyaspor'u ben ligin dibinde olmasına rağmen beğendim. Şafak başkanla görüştüğümde de FIFA'dan gelen transfer yasağını da kaldıracağını söyledi. Rıza hocanın eli değmiş bence takıma, canlı bir takım. Kora kor gidecek maçta Diego'nun atılması etkili oldu. Pozisyon için yorumum şu; Tosic'in pozisyonunda endirekt vuruş verilmeliydi, ayağı havada geldi. Hatalı kararlar zaman zaman skoru etkileyebiliyor, dün olduğu gibi... O hata olmasa da Beşiktaş kazanabilirdi ama bunu da söylemek lazım. Beşiktaş'ın ilk golü ayrıca konuşulmalı... Necip başladı, iki pas yaptılar, Adriano'ya verdiler, Gökhan'a gitti. Gökhan sağa oynadı, oradan Quaresma'ya geldi. Oradan da Talisca ve gol... Antrenmanlarda rakipsiz pas yapa yapa gider, sonuçlandırmaya çalışırsınız. Bunu adeta rakip varken yaptı Beşiktaş.
KADROSU ÇOK GENİŞ
Bir de Tosic diye bir oyuncu var.
Hamleleri iyi. Ağır olduğunu biliyor, mesafesini iyi tutuyor. Ayağı iyi, yüksek toplarda iyi... İki bek sürekli değişiyor ama Marcelo ile birlikte oynuyorlar.
Tosic gerçekten iyi iş çıkarıyor.
O kadar geniş bir kadrosu var ki Beşiktaş'ın... Kalede Tolga Zengin, sağ bek Beck, stoperde Rhodolfo, tribünden de Atınç'ı sayıyorum.
Orta sahaya Necip, Gökhan İnler, tribünden Oğuzhan... Kerim Frei evde. Ömer Şişmanoğlu kenarda.
Cenk Tosun var.
Şampiyonlar Ligi maçı oynayıp dönmek kolay işler değil. Barcelona 90+'larda attı. Manchester City berabere kaldı, Manchester United dağıldı. Arsenal favori olduğu maçı alamadı, Atletico Madrid yenildi.
Juventus yenildi. Avrupa sonrası lig oynamak kolay değildir. Zor giden maçı kolaya çevirdi Beşiktaş, farka da götürebilirdi.
ÇOK KİŞİ ATILABİLİRDİ
Anta lyaspor için şunu demek gerekiyor; buradan Rıza hocanın moralsiz dönmemesi lazım ama sadece bu agresifliği biraz durdurmalı.
Bu maçın oyununu cebe koymalı ama birçok kişi sahadan atılabilirdi. Eto'o tek başına tabelaya oynuyor. Oyun içinde egoist oynuyor, bomboş kaçan arkadaşlarını görmüyor. Sadece takımca toplanırken takım oyuncusu gibi...
Eto'o da takıma uymalı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
Beşiktaş zoru başardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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