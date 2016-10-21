 Quaresma, Fabri’yi terse yatırdı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Quaresma, Fabri’yi terse yatırdı

    Quaresma, Fabri’yi terse yatırdı
    Portekizli yıldız Quaresma, penaltı atışında kaleci Fabri'yi yanılttı! İspanyol kaleci ilk penaltıyı kurtarırken; ikinci penaltı vuruşu esnasında ceza sahası yayı gerisindeki Q7, Fabri'ye Gabbiadini'nin vuracağı köşeyi gösterirken Fabri de o köşeyi tercih etti. Ancak Gabbiadini, topu ters köşeye göndererek golü kaydetti.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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