Marcelo için 5 milyon euro
Beşiktaş'ın Hannover'den aldığı Marcelo, siyah-beyazlı forma altında harikalar yaratıyor...
Brezilyalı oyuncunun performansı ise Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda. Bu sezon özellikle defansif anlamda sıkıntı yaşayan Werder Bremen'in Marcelo için Beşiktaş'tan fiyat istediği bildirildi. Yönetimin ise Brezilyalı stoperi satmak için rakamı 5 milyon euro olarak belirlediği için, Almanlardan herhangi bir geri dönüş olmadığı öğrenildi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
Marcelo için 5 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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