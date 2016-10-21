 Marcelo için 5 milyon euro – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Marcelo için 5 milyon euro

    Marcelo için 5 milyon euro

    'ın 'den aldığı Marcelo, siyah-beyazlı forma altında harikalar yaratıyor...

    Brezilyalı oyuncunun performansı ise ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda. Bu sezon özellikle defansif anlamda sıkıntı yaşayan Werder Bremen'in Marcelo için 'tan fiyat istediği bildirildi. Yönetimin ise Brezilyalı stoperi satmak için rakamı 5 milyon euro olarak belirlediği için, Almanlardan herhangi bir geri dönüş olmadığı öğrenildi.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
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