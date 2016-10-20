Güneş’ten 2 değişiklik
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Napoli'ye karşı, ligde son oynadıkları Kayserispor maçındaki kadrodan iki ismi değiştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor maçı kadrosunda yer alan Anderson Talisca ile Cenk Tosun'u kulübeye çekerken, bu iki ismin yerine Adriano ve Quaresma'ya ilk onbirde şans verdi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Güneş’ten 2 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.