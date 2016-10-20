 Güneş’ten 2 değişiklik – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Güneş’ten 2 değişiklik

    Güneş’ten 2 değişiklik
    'ta teknik direktör Şenol Güneş, Napoli'ye karşı, ligde son oynadıkları maçındaki kadrodan iki ismi değiştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor maçı kadrosunda yer alan Anderson Talisca ile Cenk Tosun'u kulübeye çekerken, bu iki ismin yerine Adriano ve Quaresma'ya ilk onbirde şans verdi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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