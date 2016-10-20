Abou çakar Napoli bakar
Siyah-beyazlı forma ile 5 Süper Lig, 2 Devler Ligi maçını boş geçen Aboubakar, şanssızlığını İtalya’da kırarken, muhteşem futboluyla da ayakta alkışlandı.
Beşiktaş'ın Porto'dan kiraladığı Vincente Aboubakar, siyah-beyazlı forma altındaki 8. maçında golle tanıştı. Napoli karşısında 2 kez fileleri havalandıran genç yıldız, Kara Kartal'ı Devler Ligi'nde ilk 3 puanına taşıdı. Düne kadar bulduğu şansları değerlendiremeyen ve Mario Gomez'i aratan Kamerunlu forvet, 38. dakikada Jorginho'nun kısa düşen geri pasında topu yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu. Aboubakar, 86'da bir kez daha sahneye çıktı ve kafa ile topu ağlara göndererek, Beşiktaş'ın tarihi zaferini ilan etti. Şenol Güneş'in maçtan önceki basın toplantısında söylediği, "Aboubakar gol atmadı, belki de yarını bekledi" sözü bu gollerle gerçeğe dönüştü.
TAKIM HALİNDE GÜZEL İŞ ÇIKARDIK
24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki Karabük, Akhisar (D), Galatasaray, Çaykur Rizespor (D) ve Kayserispor (D) maçları ile, Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığı Benfica ve Dinamo Kiev karşılaşmalarında gol atamamıştı. Aboubakar, maçın ardından, "Geçen sezon da Kiev'e 2 gol atmıştım. Bu kadar önemli goller değildi. Moral açısından önemli bir galibiyet. Grupta bizi sağlam bir yere yerleştirdi. Takım halinde güzel iş çıkardık" diye konuştu.
DEVLER LİGİ'NDE 13. MAÇTA 8. GOLÜ
Vicent Aboubakar, 13. Şampiyonlar Ligi maçında 8. golünü attı. Genç forvet, daha önce görev yaptığı Porto formasıyla Devler Ligi'nde 6 kez fileleri havalandırmıştı. Aboubakar, Beşiktaş'ta 3 Şampiyonlar Ligi maçında 2 gole ulaştı.
TAKIM HALİNDE GÜZEL İŞ ÇIKARDIK
24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki Karabük, Akhisar (D), Galatasaray, Çaykur Rizespor (D) ve Kayserispor (D) maçları ile, Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığı Benfica ve Dinamo Kiev karşılaşmalarında gol atamamıştı. Aboubakar, maçın ardından, "Geçen sezon da Kiev'e 2 gol atmıştım. Bu kadar önemli goller değildi. Moral açısından önemli bir galibiyet. Grupta bizi sağlam bir yere yerleştirdi. Takım halinde güzel iş çıkardık" diye konuştu.
DEVLER LİGİ'NDE 13. MAÇTA 8. GOLÜ
Vicent Aboubakar, 13. Şampiyonlar Ligi maçında 8. golünü attı. Genç forvet, daha önce görev yaptığı Porto formasıyla Devler Ligi'nde 6 kez fileleri havalandırmıştı. Aboubakar, Beşiktaş'ta 3 Şampiyonlar Ligi maçında 2 gole ulaştı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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