 ‘Tiki- Taka’ya dönüş – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Tiki- Taka’ya dönüş

    ‘Tiki- Taka’ya dönüş

    Geçen sezon oynanan 'Tiki-Taka' futbolunun bu sezon yerini uzun top oyununa bırakması 'in canını sıktı.

    Tecrübeli teknik adam, milli arada yapılan idmanlarda hızlı paslaşmalar ve ataklar üzerinde durdu. Oyuncularından sık sık atak yönünü değiştirmelerini isteyen ve rakibin duran top organizasyonlarındaki başarısını bilen Güneş, bu konuda da çalışmalar yaptırıp sert uyarılarda bulunmaktan geri kalmıyor.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:39
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