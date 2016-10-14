‘Tiki- Taka’ya dönüş
Geçen sezon oynanan 'Tiki-Taka' futbolunun bu sezon yerini uzun top oyununa bırakması Şenol Güneş'in canını sıktı.
Tecrübeli teknik adam, milli arada yapılan idmanlarda hızlı paslaşmalar ve ataklar üzerinde durdu. Oyuncularından sık sık atak yönünü değiştirmelerini isteyen ve rakibin duran top organizasyonlarındaki başarısını bilen Güneş, bu konuda da çalışmalar yaptırıp sert uyarılarda bulunmaktan geri kalmıyor.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
‘Tiki- Taka’ya dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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