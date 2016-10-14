‘Tiki- Taka’ya dönüş

Geçen sezon oynanan 'Tiki-Taka' futbolunun bu sezon yerini uzun top oyununa bırakması Şenol Güneş'in canını sıktı.

Tecrübeli teknik adam, milli arada yapılan idmanlarda hızlı paslaşmalar ve ataklar üzerinde durdu. Oyuncularından sık sık atak yönünü değiştirmelerini isteyen ve rakibin duran top organizasyonlarındaki başarısını bilen Güneş, bu konuda da çalışmalar yaptırıp sert uyarılarda bulunmaktan geri kalmıyor.